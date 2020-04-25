У Києві - сильні пориви вітру

У Києві - сильні пориви вітру

Укрінформ
До кінця доби 25 квітня та протягом доби 26 квітня у Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

Про це повідомляє Гідрометцентр.

“У найближчі дві години з утриманням до кінця доби 25 квітня та протягом доби 26 квітня пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності — жовтий)”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 16 квітня у Києві спостерігалася пилова буря, середня швидкість вітру складала 22 кілометри на годину. Мер столиці Віталій Кличко заявив, екологи пояснюють таке явище змінами клімату.

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