Повітря у Києві майже в нормі - Гідрометцентр
Про це на брифінгу 25 квітня повідомив заступник директора Українського гідрометцентру Анатолій Прокопенко.
"Хімічне забруднення атмосферного повітря в місті Києві знаходиться переважно на звичному рівні, характерному для цього періоду весни. Перевищення гранично допустимих концентрацій відмічається по діоксиду азота, незначне перевищення - по діоксиду сірки та формальдегіду", - поінформував Прокопенко.
За його словами, переміщення продуктів і залишків горіння від пожеж у Житомирській області та у Чорнобильській зоні відчуження, згідно з розрахунками, відбувається у східному напрямку.
"Наприклад, із зони відчуження Чорнобильської АЕС - на західні райони Чернігівської області, а з північних районів Житомирщини - в напрямку північних районів Київської області, зі швидкістю до 15-20 км/год.", - зазначив метеоролог.
Протягом доби вітер залишиться без змін, 26 квітня зміниться на північний та північно-західний.
Радіоактивне забруднення в Київській і Житомирській областях, як і в попередні дні, залишається в межах природного фону і становить 11-18 мікрорентген на годину.