Реконструкція Київської оперети триває і на карантині

Київський театр оперети продовжують реконструювати і під час карантину.

Про це повідомила директорка Департаменту культури Діана Попова, інформує пресслужба КМДА.

«Ми маємо розуміти: обмежувальні заходи, що діють сьогодні, не триватимуть завжди. Нам потрібно бути готовими до відновлення сезону, старту театральних прем’єр та концертних заходів, коли кияни матимуть змогу знову приходити в улюблені театри. Нині в нас є можливість зробити те, на що не вистачало часу, і вдосконалити заклади культури, в тому числі», – повідомила Попова.

Реконструкція Київського театру оперети / Фото: Офіційний портал Києва

Вона зазначила, що наразі триває демонтаж і підготовка до реконструкції головного залу. Оновлення давно очікували і стіни, і комунікації, і портал сцени, а на стелі буде виконано художній розпис. Позитивних перетворень зазнають також сценічні освітлювальні ложі та світлове обладнання, у залі з’являться сучасні зручні крісла, а все приміщення театру буде оздоблено протипожежним обладнанням відповідно до вимог.

«Наше завдання – чітко продовжувати кожному займатися своєю справою. Тоді ми не просто вийдемо із цієї ситуації ще сильнішими і досконалішими, а й покажемо, що ми вправні господарі, які даремно не втрачають час», – додала директорка Департаменту культури.

Як повідомляв Укрінформ, дію карантинно-обмежувальних заходів з метою запобігання поширенню захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричиненого коронавірусом SARS-CoV-2, на всій території України продовжено до 11 травня.