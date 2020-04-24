У Києві вже 1122 хворих з коронавірусом - Кличко

У Києві вже 1122 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Про це на брифінгу розповів Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Кількість киян, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, за минулу добу збільшилася ще на 63 людини, троє з них медики. Загалом у Києві вже 1122 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - сказав Кличко.

Серед тих, що захворіли, - 22 жінки віком від 21 до 82 років і 35 чоловіків від 18 до 87 років. Також 6 хлопчиків - від 6 до 14 років.

Кличко додав, що за минулу добу у Києві одужало 8 людей. Загалом за цей час коронавірус подолали 53 мешканці Києва.

В Україні станом на 24 квітня підтверджено 7 647 випадків COVID-19, з них 193 летальних, 601 людина одужала. За добу зафіксовано 477 нових випадків.

Фото: АА