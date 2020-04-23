У київських лікарнях - 209 дорослих та 5 дітей із підтвердженим COVID-19

У столичних лікарнях нині перебувають 209 дорослих та 5 дітей із підтвердженим діагнозом COVID-19, а також ще 43 дорослих і 5 дітей - із підозрою на коронавірус.

Про це розповіла директорка Департаменту охорони здоров’я м. Києва Валентина Гінзбург, повідомляє сайт КМДА. Вона додала, що за минулу добу захворіло 70 киян.

"25 дорослих пацієнтів госпіталізовано. Одна людина, на жаль, померла в Інституті кардіології ім. академіка М. Д. Стражеска. З клінічним одужанням 22 квітня виписано 15 киян", – сказала Гінзбург.

За словами директорки Департаменту охорони здоров’я м. Києва, у важкому стані перебуває 29 пацієнтів, троє з них підключені до апаратів штучної вентиляції легень.

"Із запаленням легень наразі в лікарнях міста перебуває 434 хворих. Лише за минулу добу з діагнозом "пневмонія" було госпіталізовано 40 киян. Нагадаю, що завдяки тому, що в столиці таких пацієнтів обов’язково тестують на COVID-19, значно підвищився рівень вчасної діагностики коронавірусної інфекції, а відповідно – надання адекватної медичної допомоги цій категорії хворих", – наголосила Гінзбург.

Очільниця медичної галузі столиці також повідомила, що станом на 22 квітня COVID-19 діагностовано у 104 медичних працівників.

"74 з них (7% від усіх захворілих киян) заразилися, виконуючи професійні обов’язки, 30 – у побуті. Стан 16 наших колег, на жаль, потребує стаціонарного лікування", – зазначила вона.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 23 квітня в Україні зафіксовано 7 170 випадків COVID-19, 578 нових за добу. Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 187 людей. Одужали 504 особи.