Біля житлових масивів Києва створять 17 буферних парків - проєкт Генплану

Проєктом Генерального плану Києва передбачається створення 17 буферних парків на базі міських лісів біля житлових масивів із загальною площею території 1598 га.

Про це повідомили в комунальній організації «Київгенплан», передає пресслужба КМДА.

«Основне призначення буферних парків – туризм у вихідні, екскурсії та прогулянки, тихий та активний відпочинок. На території буферних парків облаштують спортивні майданчики, водні станції, пікнікові галявини, майданчики з контейнерами для збирання відходів, туалети, дорожньо-стежкову мережу», - зазначив начальник Київгенплану Сергій Броневицький.

Згідно з проєктом, площа буферного парку має становити 5 га і більше, залежно від потреби житлового масиву, що примикає до нього, та рекреаційного навантаження території лісу. 90-92% від загальної площі території буферного парку мають становити деревно-чагарникові насадження та відкриті лугові простори; дорожньо-стежкова мережа, спортивні та ігрові площадки – 2-4%; водні об’єкти – 5-6 % (за наявності, можливо і більше); обслуговуючі споруди – 1-2%.

Перелік буферних парків, які пропонується створити на території лісопаркових масивів впродовж 20 років:

Голосіївський район

Парк «Урочище Володарське» (Боярська ЛДС, Хотівське лісництво).

Дарницький район

Парк «Червоний хутір» (Дарницьке ЛПГ, Микільське лісництво).

Парк «Бортничі» (Дарницьке ЛПГ, Микільське лісництво).

Деснянський район

ПКіВ «Перемога» (Дарницьке ЛПГ, Дніпровське лісництво).

Парк «Здоров’я» (Дарницьке ЛПГ, Дніпровське лісництво).

Парк «Берізка» (Дарницьке ЛПГ, Дніпровське лісництво).

Буферний парк «Биківня» (Дарницьке ЛПГ, Білодібровне лісництво).

Дніпровський район

Парк біля ДВРЗ (Дніпровське лісництво).

Парк «Перемога» (Дарницьке ЛПГ, Дніпровське лісництво).

Парк на вул. Олекси Довбуша (Дарницьке ЛПГ, Дніпровське лісництво).

Оболонський район

Парк «Горенський» (Святошинське ЛПГ, Пуща-Водицьке лісництво, Київське лісництво).

Парк «Перлина» (Святошинське ЛПГ, Київське лісництво).

Подільський район

Парк «Виноградар» (Святошинське ЛПГ, Пуща-Водицьке лісництво).

Святошинський район

Парк «Біличі» (Святошинське ЛПГ, Святошинське лісництво).

Парк «Святошин» (Святошинське ЛПГ, Святошинське лісництво).

Парк «Коцюбинське» (Святошинське ЛПГ).

Парк «Біличанський ліс».