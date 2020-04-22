Кличко каже, що метро на Виноградар будують за графіком

Роботи з будівництва метро на Виноградар тривають за графіком.

Про це на брифінгу у середу заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні роботи з будівництва нових станцій та перегонів метро на Виноградар тривають на всіх майданчиках", - сказав Кличко.

За його словами, роботи з будівництва метро йдуть наразі за графіком.

"Фахівці вже майже закінчили збирати величезний прохідницький комплекс. Згідно з проєктом, прохідницький щит розпочне роботу з боку станції "Мостицька" та фінішує майже через 1,3 км, біля станції "Сирець". Як говорять фахівці, на ці роботи їм знадобиться приблизно 6 місяців", - розповів міський голова.

Він зазначив, що "Київметробуд" отримує фінансування від міста в повному обсязі та робить усе, щоб у грудні 2021 року дві нові станції метро на Виноградар були відкриті.