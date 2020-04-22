Діоксид сірки, формальдегід та оксид вуглецю: що принесли пилові бурі у Київ

Минулого тижня під час пилових бурь 16-18 квітня вперше з 1965 року (початок спостережень) на усіх постах міста зафіксовано перевищення граничних допустимих концентрацій завислого пилу.

Про це йдеться у інформації щодо даних спостережень на стаціонарних постах Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського з 14 по 18 квітня 2020 року.

"16-18 квітня значно підвищився вміст завислих речовин (пилу). Вперше з 1965 року (початок спостережень) на усіх постах міста зафіксовано перевищення граничних допустимих концентрацій з цієї домішки. В цей час, при сильному західному вітрі, спостерігалася пилова буря", - розповіли у обсерваторії.

Як повідомляє обсерваторія, у повітрі Києва відмічено перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій:

- завислих речовин (пил) – у 3,0-3,8 рази на проспекті Перемоги та вулиці Олександра Довженка; у 1,5-2,6 рази – на усіх інших постах міста.

- діоксиду сірки – у 3,2-3,4 рази на площах Деміївській, Бессарабській, вулицях Семена Скляренка, Каунаській, Інженера Бородіна, Олександра Довженка; у 2,8-3,1 рази – на усіх інших постах міста, за винятком проспекту Науки, 37 (біля метео­майданчика обсерваторії), де середньодобовий вміст не перевищував рівень гранично допустимих концентрацій;

- оксиду вуглецю – у 1,4 рази на проспекті Перемоги;

- діоксиду азоту – у 6,4-6,8 рази на Деміївській площі, проспекті Перемоги, вулицях Інженера Бородіна, Каунаській; у 5,1-5,6 рази – на Бессарабській площі, Оболонському проспекті, вулиці Попудренка; у 3,4-4,2 рази – на усіх інших постах міста, за винятком проспекту Науки;

- формальдегіду – у 3,6-4,9 рази на вулицях Семена Скляренка, Олександра Довженка, Попудренка, Академіка Стражеска, площах Бессарабській та Деміївській; у 1,8-3,2 рази – на усіх інших постах міста.

Всього на 13-ти стаціонарних постах обсерваторії, де проводилися щоденні спостереження за забрудненням атмосферного повітря міста, з 14 по 18 квітня 2020 року було проаналізовано 1071 пробу повітря

Загалом, порівняно з попереднім тижнем, вміст діоксиду азоту у повітрі міста значно знизився. При загальному за тиждень зниженні вмісту формальдегіду та діоксиду сірки у період 17-18 квітня спостерігалося підвищення концентрацій цих домішок у повітрі міста.

Враховуючи прогнози Українського гідрометцентру на найближчі дні, метеорологічні умови не сприятимуть розсіюванню шкідливих домішок в атмосфері.

Пожежі у зоні відчуження Чорнобильської АЕС не вплинули на стан забруднення повітря у м. Київ. Радіаційний фон залишався у звичних межах, запевнили в обсерваторії.