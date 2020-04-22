Медзакладам Києва виділили 101 мільйон на препарати від коронавірусу

На закупівлю препаратів від коронавірусу для медичних закладів було виділено 101 мільйон гривень.

Про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу

"Департамент охорони здоров'я за кошти резервного фонду бюджету столиці закупив ліки, які застосовують для надання медичної допомоги хворим на COVID-19. Йдеться про 17 найменувань медичних препаратів. Це: антибіотики, противірусні та протизапальні препарати, інші медикаменти. На їх закупівлю місто виділило 101 мільйон гривень", - сказав Кличко.

Він зазначив, що доставка ліків уже розпочалася у визначені опорні лікарні для прийому хворих на коронавірус.

За словами Кличка, це є суттєвою допомогою і додатковим ресурсом для лікарень.

"Адже закупка лікарських засобів з 1 квітня – з початку другої хвилі медичної реформи - відбувається безпосередньо медзакладами за кошти Національної служби здоров'я, і цих грошей не вистачає", - додав він.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 22 квітня в Україні 6592 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 174 летальні, 467 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 467 нових випадків.