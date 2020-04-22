Вулиці Києва щодня миють 55 одиниць спецтехніки

Вулиці столиці щодня миють 55 одиниць спецтехніки.

Про це на брифінгу сказав Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Дороги в столиці мили спецзасобами і до цієї ситуації із забрудненням повітря. Від початку обмежувальних заходів. Тільки за минулу добу дорожники використали понад дві тисячі кубометрів розчину зі спецзасобами. Посилене миття вулиць міста триває", - сказав Кличко.

Він повідомив, що щодня на дорогах працює 55 одиниць спецтехніки.

"У повітрі столиці досі фіксують продукти горіння. Вчергове звернуся до мешканців столиці не палити траву та сміття. Бо вірогідність того, що від маленької іскри може початися пожежа – дуже велика", - сказав він.

Кличко повідомив, що за останню добу в Києві та області зафіксовано 37 пожеж трав’яного настилу.