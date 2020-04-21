Кличко каже, що особливих порушень на Великдень не було

У Києві богослужіння на Великдень відбулися без особливих порушень обмежувальних правил.

Про це на брифінгу у вівторок заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Кияни, в основному, дослухалися до закликів, і я їм за це дуже вдячний. За інформацією столичної поліції, богослужіння у Києві відбулися без особливих порушень правил. У церквах та біля них не було натовпів чи великих груп людей, як це відбувалося в деяких регіонах України. Поліцейські продовжують стежити за правопорядком біля культових споруд до завершення свят. Так буде тривати весь тиждень", - сказав Кличко.

Кличко додав, що втримати ситуацію на Великдень допомогло і обмеження в’їзду в столицю, запроваджене минулого тижня. За ці дні було виявлено майже 60 людей з підвищеною температурою.

Він також зазначив, що цього тижня відбудеться дезінфекція приміщень Києво-Печерської лаври. За його словами, усі служителі лаври перебувають під медичним наглядом, а територія закрита на карантин.

Станом на 9:00 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків.