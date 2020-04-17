Хворий на COVID-19 ректор Київської духовної академії вибачився перед усіма, кого заразив

Ректор Київської духовної академії УПЦ МП Сильвестр Стойчев попросив вибачення у тих, кого міг встигнути заразити коронавірусом.

Про це він написав у Facebook.

"Після того, як у Києво-Печерській Лаврі за розпорядженням мера Києва Віталія Кличка було розпочато повне тестування на COVID-19, я також здав ПЛР-тест. І отримав повідомлення, що мій тест виявився позитивним. При цьому ні на момент здачі тесту, ні зараз у мене немає ніяких ознак гострого респіраторного захворювання. Температура також не перевищує норму", - написав Стойчев.

Він зазначив, що після оголошення в Академії карантину намагався дотримуватися всіх його правил. Однак, за його словами, він міг стати мимовільним джерелом зараження для інших людей.

"І саме про це зараз переживаю. Тому, перш за все, я хочу попросити вибачення у всіх, для кого я міг стати джерелом зараження", - написав Стойчев.

Як повідомлялося, в Київській духовній академії і семінарії УПЦ МП на коронавірус захворіли 19 осіб (3 викладачі та 16 студентів).

За даними МОЗ, станом на 9:00 17 квітня в Україні 4662 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 125 - летальних, 246 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 501 новий випадок.