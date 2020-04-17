На Хрещатику 18 квітня частково обмежать рух транспорту

У Києві 18 квітня на вулиці Хрещатик частково обмежать рух транспорту.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Із 09:00 до 18:00 18 квітня на вул. Хрещатик частково обмежать рух транспорту", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на вулиці Хрещатик триває поточний ремонт. Основну частину робіт вже виконано.

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Цієї суботи дорожники працюватимуть від вул. Городецького до б-ру Шевченка. Роботи дорожники виконують поступово, щоб зменшити обмеження руху.