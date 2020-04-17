До Києво-Печерської Лаври після лікування від COVID-19 повертаються ченці

До Києво-Печерської Лаври після лікування на коронавірус повертаються шестеро ченців і послушників монастиря.

Про це повідомляє пресслужба лаври.

"В ці дні після проходження лікування до Лаври повертаються шість ченців і послушників монастиря. Стан здоров’я всіх видужалих задовільний, і з часом вони повернуться до виконання покладених на них послухів. На даний час вони почуваються набагато краще, немає високої температури. Братія перебуватиме у спеціально відведеному для них корпусі, підготовленому заздалегідь службами санепіднагляду в м. Києві. За здоров’ям братії будуть постійно спостерігати лікарі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що помер насельник Лаври монах Никодим, який недавно поступив до лаври зі Свято-Духова скита Почаївської Лаври.

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Як повідомляв Укрінформ, 13 квітня мер Києва Віталій Кличко заявив, що Києво-Печерська Лавра за рішенням комісії з надзвичайних ситуацій столиці закривається на карантин.

Загальна кількість хворих на коронавірус священнослужителів у Лаврі станом на 15 квітня становила близько 90 осіб.