На в’їздах до Києва за день виявили 40 осіб з підвищеною температурою

Про це під час брифінгу сказав мер Києва Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«За вчорашній день на в’їздах, де стоять пости, зафіксували 40 осіб, у яких виявили підвищену температуру тіла. Шістьох із них оглянули медики швидкої допомоги. Ніхто з цих людей у місто не в’їхав. Їм була надана рекомендація повернутися додому, самоізолюватися та звернутися до лікарів», - сказав Кличко.

Він нагадав, що з 16 квітня посилено контроль і на в'їздах у Київ - водіям та пасажирам транспортних засобів на основних в'їздах до Києва вимірюють температуру. На постах працюють медики та правоохоронці.

Кличко наголосив, «що такі обмежувальні заходи діятимуть до 22 години неділі 19 квітня».