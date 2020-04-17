У київських лікарнях понад 400 пацієнтів з пневмонією – Кличко

В медичних закладах столиці з діагнозом "пневмонія" лікуються понад 400 хворих.

Про це під час брифінгу сказав мер Києва Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Три тижні тому в усіх медзакладах столиці розпочали обов’язкове тестування всіх хворих на різні види пневмонії. Сьогодні з діагнозом «пневмонія» лікують понад 400 хворих. У всіх пацієнтів вже відібрали зразки для ПЛР-тестів. Загалом за цей час цю процедуру пройшли вже понад півтори тисячі пацієнтів. Майже 300 виявилися хворими на коронавірус», - повідомив Кличко.

Він нагадав, що у разі підвищення температури та проблем з диханням потрібно одразу звертатися до лікаря.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 17 квітня в Україні зареєстровано 4662 випадки захворювання на COVID-19, з них 125 летальних випадків, 246 пацієнтів одужали. У Києві коронавірус підтверджено у 705 осіб.