У київських лікарнях понад 400 пацієнтів з пневмонією – Кличко
Про це під час брифінгу сказав мер Києва Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Три тижні тому в усіх медзакладах столиці розпочали обов’язкове тестування всіх хворих на різні види пневмонії. Сьогодні з діагнозом «пневмонія» лікують понад 400 хворих. У всіх пацієнтів вже відібрали зразки для ПЛР-тестів. Загалом за цей час цю процедуру пройшли вже понад півтори тисячі пацієнтів. Майже 300 виявилися хворими на коронавірус», - повідомив Кличко.
Він нагадав, що у разі підвищення температури та проблем з диханням потрібно одразу звертатися до лікаря.
Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 17 квітня в Україні зареєстровано 4662 випадки захворювання на COVID-19, з них 125 летальних випадків, 246 пацієнтів одужали. У Києві коронавірус підтверджено у 705 осіб.