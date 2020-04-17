У Києві минулої доби гасили 10 осередків лісових пожеж

У столиці минулої доби вогнеборці гасили 10 осередків пожеж лісу та трав'яного настилу.

Про це повідомляє секретар Київради Володимир Прокопів в Facebook.

"Учора було досить багато пожеж у Києві та Київській області. Лише в столиці вогнеборці гасили 10 осередків пожеж лісу та трав'яного настилу загальною площею 7 га", - написав Прокопів.

Він зазначив, що на території Житомирської області все ще триває боротьба з декількома осередками загорання трав'яного настилу.

За його словами, у зоні відчуження також продовжуються роботи ДСНС. Пожежники поливають ділянки, де спостерігається тління деревини, повалених сухих дерев, а також торф'яників.Загрози для критичних об'єктів немає.

Прокопів закликав не відчиняти вікна та періодично проводити вологе прибирання у домівках.

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Раніше у ДСНС повідомляли, що задимлення у столиці виникло через горіння трав’яного настилу та лісової підстилки в Київській області.

За даними ДСНС, станом на ранок 17 квітня радіаційний фон по м. Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (м. Київ – 0,012 мР/год, Київська область – в межах 0,011 мР/год при допустимому фоні 0,05 мР/год, м. Чорнобиль – 0,023 мР/год., на КДП "Дитятки" - 0,02 мР/год. при контрольно допустимому рівні до 0,055 мР/год.).