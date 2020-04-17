У Києві уже 705 випадків коронавірусу - 60 нових за добу

У Києві підтверджено 705 випадків захворювання на COVID-19. За минулу добу підтверджено 61 випадок.

Про це під час брифінгу поінформував мер Києва Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Кількість киян, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, за минулу добу збільшилася ще на 61 людину. З них – 7 медиків. Загалом у Києві вже 705 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - сказав Кличко.

Він зазначив, що захворіли 31 жінка віком від 20 до 97 років і 28 чоловіків - від 19 до 71 року. Також захворіло двоє хлопців, яким по 12 років.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 17 квітня в Україні зареєстровано 4662 випадки захворювання на COVID-19, з них 125 летальних випадків, 246 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 501 новий випадок.