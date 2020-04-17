На вулиці Гетьмана через аварію на водогоні перекрили рух

У Києві на вулиці Гетьмана обмежили рух через аварію на інженерних мережах ПрАТ «АК «Київводоканал».

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Аварія на інженерних мережах ПрАТ «АК «Київводоканал» призвела до руйнування дорожнього покриття на вул. Гетьмана. Рух транспорту обмежено", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі місце аварії огороджено. Працівники "Київводоканалу" приступають до ліквідації аварії.

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За інформацією Київводоканалу, роботи планується завершити до вечора 17 квітня. Після цього дорожники розпочнуть відновлення дорожнього покриття на пошкодженій ділянці вул. Гетьмана.

Фото: uk.wikipedia.org