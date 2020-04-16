У Києві на свята посилять патрулі у парках, скверах та біля храмів - Кличко

Правоохоронці Києва у святкові дні у посиленому режимі контролюватимуть дотримання правил обмежень у громадських місцях.

Про це на брифінгу 16 квітня заявив міський голова Києва Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"В святкові дні посилену службу нестимуть правоохоронці. Контролюватимуть дотримання правил обмежень у публічних місцях: парках, скверах, біля храмів", - наголосив Кличко.

Він також поінформував, що з початку дії обмежень у Києві поліція склала вже майже 900 протоколів щодо порушників карантину.

Кличко нагадав, що з 16 квітня посилено контроль на в’їздах у столицю. На основних в’їздах до Києва наразі встановлено 9 пропускних пунктів, де всі авто, що прямують у місто, перевірятимуть медики та правоохоронці.

Як повідомляв Укрінформ, уряд з 6 квітня запровадив додаткові заходи із запобігання поширенню коронавірусу.

Зокрема, не можна перебувати в громадських місцях без засобів індивідуального захисту: респіратора або захисної маски.

Заборонено переміщення групою більш як двоє осіб, крім випадків службової необхідності та супроводження осіб, які не досягли 14 років; відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності, спортивних та дитячих майданчиків.

Як повідомлялося, з 16 квітня до 20 квітня запроваджено посилений контроль на в'їздах до Києва.