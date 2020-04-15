У Києві через дорожні роботи обмежать рух на двох вулицях
Про це інформує КМДА з посиланням на Київавтодор.
«З 8:00 до 18:00 15 та 18 квітня на з’їзді з вул. Миколи Василенка на просп. Перемоги частково обмежать рух… Дорожники оновлюватимуть покриття на з’їзді з вул. Василенка на просп. Перемоги. На вказаній ділянці розпочнуть середній ремонт», - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, 15 квітня заплановано зняти старе покриття, а 18-го укладатимуть верхній шар асфальту.
Окрім цього, з 8:00 16 квітня на вул. Казимира Малевича частково обмежать рух транспорту до 17 травня.
«На вулиці Казимира Малевича розпочинають середній ремонт. Покриття оновлюватимуть на ділянці між вулицями Івана Федорова та Лабораторною», - інформують у КМДА.
Цю ділянку рекомендують об’їжджати вулицею Ямською.