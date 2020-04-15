У Києві через дорожні роботи обмежать рух на двох вулицях

Найближчими днями у зв’язку з ремонтними роботами у столиці буде обмежено рух транспорту на вулицях Миколи Василенка та Казимира Малевича.

Про це інформує КМДА з посиланням на Київавтодор.

«З 8:00 до 18:00 15 та 18 квітня на з’їзді з вул. Миколи Василенка на просп. Перемоги частково обмежать рух… Дорожники оновлюватимуть покриття на з’їзді з вул. Василенка на просп. Перемоги. На вказаній ділянці розпочнуть середній ремонт», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, 15 квітня заплановано зняти старе покриття, а 18-го укладатимуть верхній шар асфальту.

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Окрім цього, з 8:00 16 квітня на вул. Казимира Малевича частково обмежать рух транспорту до 17 травня.

«На вулиці Казимира Малевича розпочинають середній ремонт. Покриття оновлюватимуть на ділянці між вулицями Івана Федорова та Лабораторною», - інформують у КМДА.

Цю ділянку рекомендують об’їжджати вулицею Ямською.