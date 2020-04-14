Дим чорнобильської пожежі відчуватимуть у Києві ще й у середу

Потенційно забруднені повітряні маси з Чорнобильської зони відчуження 14 квітня та зранку 15-го досягатимуть Києва.

Відповідні дані оприлюднило ДП "Державний науково-технічний Центр ядерної та радіаційної безпеки".

"За інформаційною довідкою, наданою ДНТЦ ЯРБ Інформаційно-кризовим центром Держатомрегулювання, станом на 12:00 14.04.2020, незважаючи на опади, у Зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення продовжується пожежа. Наразі нараховується кілька окремих зон займання: у Денисовицькому, Котовському, Корогодському, Паришівському та Луб’янському лісництвах", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, за прогнозними розрахунками траєкторії руху 14 квітня та на початку 15 квітня, потенційно забруднені повітряні маси будуть направлені у південному та південно-східному напрямку. В цей період по всій Київській області спостерігатимуться опади приблизно до кількох мм/год.

"Відповідно до прогнозу, максимальні концентрації Cs-137 у приземному шарі повітря м. Києва можуть тимчасово сягати одиниць мБк/м3. Прогнозовані концентрації не перевищують ті, які спостерігалися раніше, та не завдають шкоди здоров’ю населення", - йдеться також у повідомленні.

Згідно з наведеним прогнозом розповсюдження потенційно забрудненого повітря з 03:00 14 квітня до 11:00 15 квітня, воно в цей період досягатиме Києва.

Читайте також: Дим від чорнобильської пожежі відчують і в Києві

Як повідомляв Укрінформ, раніше 14 квітня виконувач обов’язків голови Державної екологічної інспекції Єгор Фірсов зазначив, що пожежу в Чорнобильській зоні відчуження вдалося загасити.

Водночас за інформацією Державного агентства з управління Зоною відчуження, у Зоні відчуження станом на 12:00 виявлено два нові загоряння.

Рятувальники ДСНС гасять масштабну пожежу в Чорнобильській зоні з 4 квітня.

13 квітня уряд виділив 44,86 млн грн з резервного фонду державного бюджету для здійснення заходів, пов’язаних з пожежами в Чорнобильській зоні відчуження.