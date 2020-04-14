В одній із торговельних мереж Києва освятили великодні паски

В одній з торговельних мереж столиці відбулося освячення великодніх пасок.

Про це повідомляє пресслужба Православної церкви України.

"14 квітня 2020 року клірик храму святих апостолів Петра і Павла священник Юрій Борис звершив чин освячення Великодніх пасок, які згодом потраплять на прилавки магазинів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ця ініціатива була реалізована на виконання рішення Синоду від 9 квітня 2020 року, в якому, зокрема, йдеться про можливість освячення великодніх страв у місцях їхнього виробництва та продажу, з проханням, щоби під час придбання віруючі були письмово інформовані, що їхні страви вже освячені православним священнослужителем.

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Як повідомляв Укрінформ, Укрпошта почне безкоштовно доставляти українцям освячені паски додому. Це стало можливим з ініціативи Міністерства інфраструктури України.

Фото: www.pomisna.info