Пожежі під Чорнобилем: Кличко запевняє, що радіація у Києві не "зашкалює"

У Києві поки немає перевищення радіаційного фону через пожежі в Чорнобильській зоні.

Про це під час брифінгу 14 квітня сказав мер Києва Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу

"У столиці ми постійно контролюємо радіаційний фон. Перевищення поки що немає. Фон не перевищує 0,013 мікрорентген на годину, при нормі 0,03", - сказав Кличко.

Він зазначив, що для гасіння вогню в Чорнобилі залучено 96 одиниць техніки та 405 чоловік особового складу. Там працюють рятувальні служби вже з багатьох міст України. За словами мера, також задіяна авіація. Залишаються три напрямки пожеж – Корогоцьке, Котовське та Лісовецьке лісництва.

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Кличко зазначив, що причиною пожеж є спалювання сухої трави та необережне поводження з вогнем.

Мер Києва розповів, що за тиждень торф гасили у Бородянському, Броварському і Вишгородському районах.

"У столиці на гасіння трави, дерев та очерету підрозділи ДСНС виїжджали протягом одного тижня 57 разів. Майже 350 рятувальників та 70 одиниць техніки були залучені до гасіння пожеж у місті", - сказав Кличко.

Він нагадав, що штрафи для паліїв збільшилися до 150 тисяч гривень.

Як повідомляв Укрінформ, пожежа в Чорнобильській зоні почалася 4 квітня. Тоді о 13:22 до ДСНС надійшла інформація, що в зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва виникла верхова лісова пожежа на площі 20 га. Потім зайнявся також трав’яний настил та лісова підстилка між смт Поліське та с. Володимирівка на площі близько 6,5 га та поблизу с. Рудня Осошня на площі близько 4 га. Поблизу с. Грезля Денисовецького лісництва виникла пожежа трав’яного настилу та чагарників.

З 10 квітня триває гасіння окремих осередків вогню.