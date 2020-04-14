У Почаївській лаврі спростовують смерть монаха від COVID-19

Як заявила УПЦ МП, у Почаївській лаврі спростували інформацію про смерть монаха від COVID-19.

Про це повідомляє синодальний інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП.

"Ряд ЗМІ з посиланням на «джерела у Київській адміністрації» розповсюдили інформацію про те, що 13 квітня 2020 року від коронавірусу помер монах з Почаївської лаври, який був госпіталізований з підозрою на COVID-19 у Києві. У Свято-Успенській Почаївській лаврі спростували дану інформацію", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається у повідомленні, в лаврі підкреслили, що вищезгадане повідомлення не відповідає дійсності: «Ніяких летальних випадків монахів Почаївської Лаври не було».

Раніше повідомлялося, що монах із Почаївської лаври помер від COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, 13 квітня мер Києва Віталій Кличко заявив що Києво-Печерська лавра за рішенням комісії з надзвичайних ситуацій столиці закривається на карантин. За даними Кличка, загальна кількість хворих на коронавірус священнослужителів у Києво-Печерській лаврі становить 90.

Станом на 14 квітня в Україні лабораторно підтверджено 3372 випадки COVID-19, з них 98 летальних, 119 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 270 нових випадків.

За даними сайту Worldometer, станом на ранок 14 квітня загальна кількість зафіксованих у світі випадків COVID-19 становить 1 926 235, з них 119 724 летальні, 452 367 осіб одужали.