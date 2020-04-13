На сервіси КМДА здійснюється кібератака

На сервіси КМДА здійснюється масована DDоS-атака. Близько 90% спроб атакувати мережу успішно відбиваються внутрішньою системою кіберзахисту.

Про це повідомили в Департаменті інформаційно-комунікаційних технологій, інформує пресслужба КМДА.

"Система кіберзахисту забезпечила працездатність усіх міських сервісів. Однак система та зовнішні канали зв’язку працюють із значним навантаженням, через що можливі тимчасові обмеження доступу до е-сервісів або міських сайтів. За першу годину атаки зафіксовано близько 1,5 мільйона оригінальних IP-адрес, із яких здійснювались спроби дестабілізувати роботу е-сервісів. За 20 хвилин система кіберзахисту змогла відхилити близько 4 мільярдів атакуючих запитів", - йдеться у повідомленні.

Директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Юрій Назаров зазначив, що завдяки правильним налаштуванням та гнучкому багаторівневому захисту спеціалісти мінімізували втрати від кібератаки та змогли розблокувати трафік для міських е-сервісів.

"Ми вже передали інформацію про інцидент до правоохоронних органів та робимо все можливе для якнайшвидшої стабілізації ситуації. Можу сказати точно, що за тривалістю та кількістю атакуючих ботів подібних викликів в Україні ще не було", - сказав він.

Зазначається, що попри те, що спеціалісти з кібербезпеки продовжують нейтралізувати DDоS-атаки та роблять все від них залежне для якісної роботи е-сервісів, можливі тимчасові обмеження в доступі до міських сайтів. Міська влада просить з розумінням поставитись до ситуації, що виникла.