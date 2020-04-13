Кличко закликає киян частіше прибирати під’їзди у своїх будинках

У Києві щодня чотири тисячі працівників комунальної сфери обробляють дороги, транспорт, зупинки, під’їзди будинків.

Про це під час брифінгу 13 квітня сказав мер Києва Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У Києві щодня чотири тисячі працівників комунальної сфери обробляють дороги, транспорт, зупинки, під’їзди будинків. Роботи тривають цілодобово: вночі, вранці, протягом дня. У усіх районах Києва вулиці обробляють спеціальними мийними засобами. І також щодня миють і обробляють антисептиками всі зупинки громадського транспорту", - сказав Кличко.

За його словами, місто надало спеціальні комплекти для дезінфекції і управляючим компаніям міста, щоб вони також обробляли під’їзди в багатоквартирних будинках. Він зазначив, що у Києві 11,5 тисяч житлових будинків.

Кличко закликав киян долучатися до убезпечення від вірусу своїх осель. Зокрема, частіше прибирати в своїх квартирах та тримати в чистоті під’їзди своїх будинків. "Фахівці з Китаю зазначають, що саме санітарна обробка значно зменшує кількість заражених", - сказав він.

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Кличко закликав містян звертатися в контактні центри міста 15-51 або 15-57, якщо під’їзд не оброблять працівники комунальних служб.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 13 квітня в Україні зафіксовано 3 102 випадки COVID-19, за добу захворіли 325 людей.