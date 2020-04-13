Київ вирішив, як “гасити” спалахи COVID-19 на заводах і в офісах

До суб’єктів господарювання, в трудових колективах яких виявлені хворі на COVID-19, можуть запроваджувати протиепідемічні обмежувальні заходи строком на 14 календарних днів.

Таке рішення зафіксували у протоколі № 22 Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє пресслужба КМДА.

"Якщо в організованому трудовому колективі, наприклад, промислового підприємства, хтось захворів на COVID-19, весь колектив (відділ, цех тощо), який теоретично міг контактувати з хворим, буде відправлений на самоізоляцію з обов’язковим наглядом лікарів на 14 днів", - повідомили у головному управлінні Держпродспоживслужби в м. Києві.

Для кожного підприємства чи установи складатимуть окремий план ліквідації вогнища інфекційного захворювання. Складатимуть план та контролюватимуть його виконання Київський міський лабораторний центр МОЗ України, головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві та головне управління Держпраці у Київській області.

У КМДА нагадали, що рішення постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій є обов’язковими для всіх підприємств, установ та організацій, розташованих у місті Києві.

"Порушення умов карантину, правил протиепідемічних заходів та санітарного законодавства тягне за собою адміністративну та кримінальну відповідальність. Нижній поріг штрафу становить 17 тисяч гривень. Наголошуємо, що дотримання норм та правил – це питання здоров’я і життя киян. А нехтування ними може призвести до загострення ситуації", - додали у повідомленні.

Як повідомлялося, задля контролю за дотриманням обмежень – у вихідні правоохоронці несуть посилену службу в столиці. Збільшать кількість нарядів поліції для патрулювання у парках і скверах, у публічних місцях Києва.