Столична влада самостійно закуповує всі необхідні матеріали для лікарень - Кличко
Про це під час брифінгу 13 квітня заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу
"Столична влада робить все можливе для забезпечення медпрацівників необхідними засобами. Це і захисні костюми, і маски, і рукавички. Ми закуповуємо і нове обладнання для столичних лікарень. В тому числі - апарати штучної вентиляції легень. Повторюю: і тести, і маски, і захисні костюми та медобладнання - все це місто закуповує самостійно з бюджету столиці", - наголосив Кличко.
Він нагадав, що місто прийняло рішення про доплати лікарям інфекційних відділень, які працюють з хворими на коронавірус. Зараз така доплата становить від 5 до 10 тисяч гривень.
За його словами, рішення про виділення коштів на доплати всім медикам столиці ухвалила Київрада.
"Йдеться про майже 894 мільйони гривень. Особливу увагу і додаткове фінансування отримують медики, що працюють із хворими на коронавірус", - додав Кличко.
Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 13 квітня в Україні зафіксовано 3102 випадки COVID-19, за добу захворіли 325 людей.
У Києві зареєстровано 495 випадків захворювання на коронавірус, з них 79 - за минулу добу.