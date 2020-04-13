Столична влада самостійно закуповує всі необхідні матеріали для лікарень - Кличко

Столична влада закуповує самостійно за кошти міського бюджету усі необхідні захисні та витратні медичні матеріали для лікарень.

Про це під час брифінгу 13 квітня заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу

"Столична влада робить все можливе для забезпечення медпрацівників необхідними засобами. Це і захисні костюми, і маски, і рукавички. Ми закуповуємо і нове обладнання для столичних лікарень. В тому числі - апарати штучної вентиляції легень. Повторюю: і тести, і маски, і захисні костюми та медобладнання - все це місто закуповує самостійно з бюджету столиці", - наголосив Кличко.

Він нагадав, що місто прийняло рішення про доплати лікарям інфекційних відділень, які працюють з хворими на коронавірус. Зараз така доплата становить від 5 до 10 тисяч гривень.

За його словами, рішення про виділення коштів на доплати всім медикам столиці ухвалила Київрада.

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"Йдеться про майже 894 мільйони гривень. Особливу увагу і додаткове фінансування отримують медики, що працюють із хворими на коронавірус", - додав Кличко.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 13 квітня в Україні зафіксовано 3102 випадки COVID-19, за добу захворіли 325 людей.

У Києві зареєстровано 495 випадків захворювання на коронавірус, з них 79 - за минулу добу.