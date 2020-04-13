Скільки адмінпротоколів вже склали на порушників карантину: брифінг Кличка
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Укрінформ
Онлайн пресконференція Київського міського голови Віталія Кличка щодо поточної ситуації в Києві в умовах запроваджених протиепідемічних заходів
Так, Віталій Кличко поінформує:
- про кількість інфікованих киян;
- скільки адмінпротоколів складено за порушення карантину в місті;
- про забезпечення засобами медичного захисту столичних медиків;
- скільки ще триватиме пільговий період оплати за комунальні послуги.