Скільки адмінпротоколів вже склали на порушників карантину: брифінг Кличка

Онлайн пресконференція Київського міського голови Віталія Кличка щодо поточної ситуації в Києві в умовах запроваджених протиепідемічних заходів

Так, Віталій Кличко поінформує:

- про кількість інфікованих киян;

- скільки адмінпротоколів складено за порушення карантину в місті;

- про забезпечення засобами медичного захисту столичних медиків;

- скільки ще триватиме пільговий період оплати за комунальні послуги.