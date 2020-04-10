У Києві затримали шахрая, який перебував у міжнародному розшуку

Співробітники контррозвідки Служби безпеки України спільно з Нацполіцією затримали громадянина однієї з країн Каспійського басейну, який перебував у міжнародному розшуку за шахрайство у великих розмірах.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«Оперативники спецслужби встановили, що 51-річний іноземець переховувався в Україні з листопада минулого року. Дотримуючись конспірації, зловмисник пересувався по столиці лише на таксі та змінював номери телефону. Щоб легалізуватися в Україні та уникнути покарання на своїй батьківщині, чоловік намагався отримати статус політичного біженця», - йдеться у повідомленні.

У результаті проведення правоохоронцями оперативно-розшукових заходів вдалося встановити його місце проживання. Затримали іноземця у Голосіївському районі столиці в орендованій квартирі.

Наразі проводяться відповідні слідчі дії для застосування процесуальних процедур та екстрадиції.