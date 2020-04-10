Кличко підтримує пропозицію церковників про перенесення поминальних днів

Поминальні дні на кладовищах потрібно перенести на час, коли карантинні обмеження будуть послаблені.

Про це під час брифінгу 10 квітня сказав мер Києва Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Хочу повідомити, що під час нашої останньої зустрічі з представниками церков, зважаючи на обмеження та ситуацію з розповсюдженням інфекції, було запропоновано перенести поминальні дні на час, коли обмеження послаблять. Ми підтримуємо таку позицію", - сказав Кличко.

Він зазначив, що наразі головним є без потрясінь і сплеску захворювання пережити Великодні свята.

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Як повідомляв Укрінформ, уряд з 6 квітня запровадив додаткові заходи із запобігання розповсюдженню коронавірусу.

Так, в Україні посилено обмежувальні заходи: не можна перебувати в громадських місцях без засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, в тому числі виготовлених самостійно.

Також заборонено переміщення групою більш як двоє осіб, крім випадків службової необхідності та супроводження осіб, які не досягли 14 років; відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності, спортивних та дитячих майданчиків.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 10 квітня в Україні лабораторно підтверджено 2203 випадки COVID-19, з них 69 летальних, 61 пацієнт одужав. За добу зареєстровано 311 нових випадків.