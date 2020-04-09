Діоксид сірки та фенол: пожежі забруднюють повітря у Києві

Через пожежі у Києві та Київській області погіршується якість повітря у столиці.

Про це повідомляє пресслужба міністерства енергетики та захисту довкілля.

"Погіршується якість повітря в столиці. Зокрема в північних районах Києва, де на постах, що розташовані на Оболонському проспекті та вулиці Скляренка з кінця березня спостерігається тенденція зростання концентрацій більшості забруднювачів. Майже на всіх постах міста реєструється збільшення вмісту діоксиду азоту та формальдегіду, на більшості постів спостерігається зростання концентрацій фенолу та діоксиду сірки", - йдеться у повідомленні.

Погіршення якості повітря, що спостерігалось останній тиждень, вірогідно пов’язане у тому числі з пожежами, які вирували у Києві та Київській області.

Крім того, на вміст забруднювальних домішок в атмосферному повітрі суттєвий вплив мають метеорологічні умови. При високій температурі повітря та слабкому вітрі, інверсії утворюється затримуючий шар повітря біля поверхні землі, що заважає інтенсивному перемішуванню повітряних мас, тому концентрації забруднюючих речовин в атмосфері завжди підвищуються.

Також, підвищення температури повітря посилює фотохімічні реакції в атмосфері, що сприяє вторинному забрудненню.

Якість повітря також погіршується у Кременчузі та Кривому Розі.

Водночас упродовж березня та у перші дні квітня продовжують спостерігатись тенденції покращення якості атмосферного повітря в багатьох містах України. Зокрема, знижуються середні концентрації діоксиду азоту та формальдегіду в м. Дніпро та Харкові; в Одесі знижуються середні концентрації оксиду вуглецю, фенолу, сажі та формальдегіду, навіть при високих його показниках.