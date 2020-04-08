Пожежу на складі у Києві погасили

Масштабну пожежу у складській будівлі на вул. Бориспільській у Києві ліквідовано.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України у місті Києві на своїй сторінці у Facebook.

"О 17:19 пожежу на площі 2000 кв.м було локалізовано, а о 18:10 – ліквідовано", — йдеться в повідомленні.

У відомстві уточнили, що в ході проведення оперативного розслідування стало відомо, що попередньою причиною займання стало те, що орендарі одного із приміщень складу готували їжу на відкритому вогні, внаслідок чого вогонь поширився на деревину, яка знаходилася поруч і вже потім, безпосередньо, на сам склад.

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Жертв та постраждалих немає.

Як повідомлялося, о 14:50 в Дарницькому районі столиці по вул. Бориспільська, 9 виникло загорання дров з поширенням пожежі на одноповерхову складську будівлю, де зберігалися лакофарбові матеріали на площі 500 м кв.