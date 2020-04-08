Благодійний фонд

Благодійний фонд "Бабин Яр" закупив продуктові набори для тисячі малозабезпечених киян

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Укрінформ
Благодійний фонд "Бабин Яр" долучився до роботи Єдиного координаційного центру допомоги для малозахищених киян, закупивши продуктові набори для понад 1000 малозахищених сімей, які живуть поблизу Бабиного Яру в столиці.

Про це повідомили у Єдиному координаційному центрі при КМДА, інформує офіційний портал Києва.

"З ініціативою підтримати мешканців району в скрутний час пандемії виступив Благодійний фонд "Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр". У відповідь на ініціативу фонду районні управління праці та соціального захисту в м. Києві визначили близько 1000 сімей різних категорій, які потребують допомоги. Фонд закупив товари першої необхідності та забезпечив транспорт для соціальних працівників, які доставляють пакунки підтримки", - йдеться у повідомленні.

Благодійний фонд «Бабин Яр» надасть продуктові набори малозахищеним сім'ям / Фото: Офіційний портал Києва

Як зазначається, перші 500 сімей отримують комплекти допомоги вже 8 та 9 квітня.

"Теперішня ситуація і часи трагедії Бабиного Яру мають багато спільного. Стає більш актуальною тема цінності людського життя, тема допомоги один одному. Якщо ти можеш врятувати чи підтримати свого ближнього – не стій осторонь, роби це", – пояснив ініціативу генеральний директор фонду Максим Яковер.

Як повідомлялося, у столиці діє Єдиний координаційний центр при КМДА, який акумулює всі благодійні ініціативи, спрямовані на підтримку вразливих верств населення під час пандемії нової коронавірусної хвороби COVID-19.

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У Єдиному центрі повідомили, що загалом у період із 21 березня до 8 квітня забезпечено доставку більше 10 тисяч наборів продуктів та товарів першої необхідності.

В Україні станом на 9:00 8 квітня 1668 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 52 летальні, 35 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 206 нових випадків.

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