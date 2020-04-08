Благодійний фонд "Бабин Яр" закупив продуктові набори для тисячі малозабезпечених киян

Благодійний фонд "Бабин Яр" долучився до роботи Єдиного координаційного центру допомоги для малозахищених киян, закупивши продуктові набори для понад 1000 малозахищених сімей, які живуть поблизу Бабиного Яру в столиці.

Про це повідомили у Єдиному координаційному центрі при КМДА, інформує офіційний портал Києва.

"З ініціативою підтримати мешканців району в скрутний час пандемії виступив Благодійний фонд "Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр". У відповідь на ініціативу фонду районні управління праці та соціального захисту в м. Києві визначили близько 1000 сімей різних категорій, які потребують допомоги. Фонд закупив товари першої необхідності та забезпечив транспорт для соціальних працівників, які доставляють пакунки підтримки", - йдеться у повідомленні.

Благодійний фонд «Бабин Яр» надасть продуктові набори малозахищеним сім'ям / Фото: Офіційний портал Києва

Як зазначається, перші 500 сімей отримують комплекти допомоги вже 8 та 9 квітня.

"Теперішня ситуація і часи трагедії Бабиного Яру мають багато спільного. Стає більш актуальною тема цінності людського життя, тема допомоги один одному. Якщо ти можеш врятувати чи підтримати свого ближнього – не стій осторонь, роби це", – пояснив ініціативу генеральний директор фонду Максим Яковер.

Як повідомлялося, у столиці діє Єдиний координаційний центр при КМДА, який акумулює всі благодійні ініціативи, спрямовані на підтримку вразливих верств населення під час пандемії нової коронавірусної хвороби COVID-19.

У Єдиному центрі повідомили, що загалом у період із 21 березня до 8 квітня забезпечено доставку більше 10 тисяч наборів продуктів та товарів першої необхідності.

В Україні станом на 9:00 8 квітня 1668 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 52 летальні, 35 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 206 нових випадків.