Понад 280 тисяч малозабезпечених киян отримають додаткові виплати до Великодня

Міська влада забезпечить додаткові виплати 289 тисячам малозабезпечених киян.

Про це під час брифінгу 8 квітня повідомив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу

"Місто продовжує допомагати соціально незахищеним киянам. Ми раніше починаємо виплату матеріальної допомоги, до Великодня. Бо розуміємо, як складно у теперішній ситуації малозабезпеченим людям. Так виплати отримають 289 тисяч малозабезпечених киян. Виплати розпочнуться вже сьогодні", - сказав Кличко.

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Він зазначив, що у Києві працює координаційний центр, який допомагає малозабезпеченим верствам населення. За його словами, вже було зібрано понад 20 тисяч наборів першої необхідності, з них 10 тисяч вже доставлено, інші будуть відправлені до кінця тижня.

Як повідомляв Укрінформ, з 12 березня в Україні запровадили карантин у навчальних закладах та низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Згодом карантин продовжили до 24 квітня.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 8 квітня в Україні 1668 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 52 летальні, 35 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 206 нових випадків.