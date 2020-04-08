Понад 280 тисяч малозабезпечених киян отримають додаткові виплати до Великодня

Понад 280 тисяч малозабезпечених киян отримають додаткові виплати до Великодня

Укрінформ
Міська влада забезпечить додаткові виплати 289 тисячам малозабезпечених киян.

Про це під час брифінгу 8 квітня повідомив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу

"Місто продовжує допомагати соціально незахищеним киянам. Ми раніше починаємо виплату матеріальної допомоги, до Великодня. Бо розуміємо, як складно у теперішній ситуації малозабезпеченим людям. Так виплати отримають 289 тисяч малозабезпечених киян. Виплати розпочнуться вже сьогодні", - сказав Кличко.

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Він зазначив, що у Києві працює координаційний центр, який допомагає малозабезпеченим верствам населення. За його словами, вже було зібрано понад 20 тисяч наборів першої необхідності, з них 10 тисяч вже доставлено, інші будуть відправлені до кінця тижня.

Як повідомляв Укрінформ, з 12 березня в Україні запровадили карантин у навчальних закладах та низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Згодом карантин продовжили до 24 квітня.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 8 квітня в Україні 1668 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 52 летальні, 35 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 206 нових випадків.

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