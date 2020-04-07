Кияни отримають у квитанції за березень "два нових рядки"

У рахунках на оплату житлово-комунальних послуг за березень, які кияни отримають у квітні, з’явиться окремий рядок із внесками за обслуговування загальнобудинкових лічильників тепла і гарячої води.

Про це повідомляє КП "Київтеплоенерго".

"Середній розмір внеску становитиме близько 30 грн/квартал. Вартість зазначеної послуги, відповідно до закону України "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання", була видалена з тарифу на опалення і гарячу воду і зазначатиметься в рахунках окремо", - йдеться у повідомленні.

Це нововведення запроваджене в усіх містах України законом "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання" від 22.06.2017 № 2119-VIII. Закон виключає витрати на встановлення, повірку та ремонт будинкових приладів обліку з тарифу.

У рахунках на оплату послуг інформація про розмір внеску, який необхідно сплатити, зазначається окремим рядком. Плата за обслуговування нараховуватиметься чотири рази на рік – раз у квартал.

Нарахування вводяться для понад 9,6 тис. будинків Києва. Нововведення не стосуватиметься індивідуальних приладів обліку у квартирах киян.

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"На сьогодні близько 90% будинків Києва оснащені будинковими лічильниками тепла. "Київтеплоенерго" забезпечує постійний моніторинг їх технічного стану та вчасне усунення недоліків. До законодавчих нововведень внески за технічне обслуговування приладів обліку кияни сплачували у структурі тарифу на тепло. Відтепер внески виключені з тарифу й сплачуються клієнтами окремо", — зазначив директор СП "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатін.

У середньому обслуговування лічильника коштуватиме одній столичній квартирі приблизно 10 грн на місяць або близько 30 грн у квартал.

Розмір внеску залежить від трьох факторів: типу лічильника; планових витрат на його обслуговування. Вони передбачають: огляд, опломбування/розпломбування, періодичну повірку та ремонт приладів обліку; кількості квартир у будинку.