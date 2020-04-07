У Києві від коронавірусу помер 36-річний чоловік

За життя 36-річного чоловіка, який помер від коронавірусу, два тижні боролися лікарі Олександрівської лікарні.

Про це на брифінгу поінформував мер Києва Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Один чоловік, 36-ти років, помер. За життя чоловіка майже два тижні боролися лікарі Олександрівської лікарні. Він був підключений до апарату ЕКМО – насичення крові киснем. Але у чоловіка були дуже вражені легені. Тому врятувати його не вдалося", - сказав Кличко.

Також за словами Кличка, з киян, що захворіли за минулу добу, госпіталізували двох пацієнтів.

"Інші 10 лікуються вдома, на самоізоляції, під контролем лікарів. Більшість киян, у яких діагноз підтвердився за минулу добу, за межі країни останнім часом не виїжджали. Тобто були інфіковані в Україні", - наголосив він.

На сьогодні в столиці вже 279 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Як повідомлялось, медичні заклади Києва вже отримали протималярійний препарат “Плаквеніл” для лікування інфікованих коронавірусом.

В Україні станом на ранок вівторка, 7 квітня, зареєстровано 1462 випадки зараження коронавірусом, 45 осіб померли.