СБУ не дала "наварити" 70 мільйонів на реконструкції столичного готелю

СБУ в межах протидії корупції у сфері використання державного майна попередила завдання державі збитків в особливо великих розмірах під час оборудки з нерухомістю столичного публічного товариства.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«За даними слідства, у 2016 році голова правління публічного акціонерного товариства, 81% акцій якого належали Державній акціонерній компанії «Україна туристична», уклав з фірмою-забудовником інвестиційний договір на реконструкцію столичного готельного комплексу та освоєння земельної ділянки площею 18 гектарів», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через сформовану фіктивну заборгованість перед забудовником він планував довести акціонерне товариство до банкрутства, а потім відчужити його майно оціночною вартістю майже 70 млн гривень. За попередньою версією слідства, оборудка призвела б до значного зниження інвестиційної привабливості товариства і до зниження його вартості під час приватизації.

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За матеріалами СБУ Голосіївським районним судом м. Києва у межах відкритого кримінального провадження за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ, накладено арешт на майно публічного акціонерного товариства для запобігання його подальшому незаконному відчуженню.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до оборудки.