Смог у Києві: Укргідрометцентр пояснив, як відстежують ситуацію

Останніми днями жителі столиці відмічають значне погіршення якості повітря та наявність смогу над містом.

В Українському гідрометцентрі пояснили, що є причиною його утворення і які синоптичні умови сприяють накопиченню шкідливих домішок в повітрі мегаполісів.

"Смог - це забруднення повітря шкідливими речовинами, що утворюється в результаті роботи промислових підприємств, викидів транспорту, спалювання листя тощо, при певних погодних умовах. Зазвичай відмічається у великих мегаполісах та промислових центрах", - пояснюють у гідрометцентрі.

Зазвичай сприятливими погодними умовами для утворення смогу є антициклональний тип погоди зі слабким вітром або штилем, при якому відмічається зростання температури з висотою. Така синоптична ситуація перешкоджає вертикальному перемішуванню шарів повітря та сприяє накопиченню забруднюючих речовин у приземному шарі атмосфери.

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У відомстві зазначають, що моніторинг якості повітря в Україні здійснюється за допомогою стаціонарних постів спостереження за забрудненням. Кількість постів визначається розміром міста і особливостями структури промисловості.

Основним методом визначення концентрацій забрудників є відбір проб повітря на стаціонарних постах спостереження. До прикладу, у Києві зараз нараховується 21 пост спостереження.

"Пости спостереження отримують дані про концентрації пилу, діоксиду сірки, оксиду вуглецю, діоксиду азоту, свинцю та його неорганічних сполук, бенз(а)пірену, формальдегіду та радіоактивних речовин. Для визначення якості повітря фактичні концентрації забрудників порівнюють з гранично допустимими концентраціями (ГДК). Гранично допустима концентрація — це максимальна концентрація, при дії якої протягом усього життя людини не виникає прямого або опосередкованого несприятливого впливу на теперішнє і майбутнє покоління, не знижується працездатність, не погіршується самопочуття та санітарно-побутові умови життя", - йдеться у повідомленні.

Аналіз даних щодо якості атмосферного повітря здійснює Центральна геофізична обсерваторія (ЦГО) ім. Бориса Срезневського у Києві. Гідрометцентр, своєю чергою, надає інформацію про синоптичні умови, які сприятимуть або не сприятимуть накопиченню шкідливих домішок в повітрі.

Зараз моніторинг якості повітря також здійснюють супутники, завдяки яким можна отримати дані про концентрації всіх шкідливих домішок в атмосфері.

Фото: Твіттер/Ще той Кудимець‏@Zoreslav4yk