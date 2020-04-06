Кличко просить поліцію відправляти паліїв до нього – "на виправні роботи"

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до правоохоронних органів з вимогою оперативно встановлювати особи паліїв сухої трави і сміття в столиці.

Про це він сказав під час брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Весна цього року дуже суха. Сьогодні в місті відбувається велика кількість випадків підпалу сухої трави, сміття, листя. І все це людський фактор. Тобто роблять все це люди, які мешкають в місті», - сказав Кличко.

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За його словами, за останніх два тижні вогнеборці столиці 131 раз виїжджали на гасіння пожеж в екосистемах столиці. Тільки за минулу добу в Києві зафіксували близько 40-ка пожеж.

"Хочу звернутися до правоохоронних органів оперативно встановлювати особи паліїв і жорстко їх карати. Можна одразу відправляти до мене - на виправні роботи", - підкреслив мер.

Він закликав киян повідомляти про випадки підпалів до поліції.