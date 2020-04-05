Нацгвардія допомагає дезінфікувати центральні вулиці Києва

До завершення карантину військовослужбовці Національної гвардії допомагатимуть дезінфікувати центральні вулиці міста Києва.

Про це повідомляє прессекретар Нацгвардії Вадим Голуб у Facebook.

"Відсьогодні й до закінчення карантинних заходів у країні тричі на тиждень військовослужбовці Північного оперативно-територіального об’єднання Нацгвардії допомагатимуть дезінфікувати центральні вулиці міста Києва", - написав Голуб.

Так, на трьох спеціальних водометних автомобілях, у супроводі техніки Служби безпеки дорожнього руху гвардійці проводять дезінфекцію центральних вулиць та площ столиці.

"Враховуючи досвід країн, які борються з розповсюдженням COVID-19, проведення дезінфекції вулиць є ефективним методом у боротьбі з вірусними інфекціями. Тому було ухвалено рішення про залучення спецавтомобілів для дезінфекції дорожнього покриття центральних вулиць міста Києва. До заходу залучаються досвідчені спеціалісти підрозділу радіаційного, хімічного та біологічного захисту НГУ", – зазначив начальник служби радіаційного, хімічного та біологічного захисту Північного Київського територіального управління НГУ підполковник Андрій Борових.

Спеціальний дезінфікуючий розчин, яким обробляють вулиці, цілком безпечний для людей та тварин. Але він здатний знешкодити патогенні мікроорганізми. Застосовують його для антибактеріальної обробки в медицині, промисловості й навіть для знезараження води у комунально-побутових господарствах.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 10:00 5 квітня в Україні 1251 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 32 летальних, 25 пацієнтів одужали.

Фото: Vadym Holub/FB