Ми робимо все для того, щоб "витіснити" маршрутки з Києва — Кличко

Наразі Київ не може відмовитися від маршруток, оскільки вони перевозять достатньо велику кількість пасажирів, проте київська влада робить все, щоб "витиснути" їх з міста і запровадити громадський транспорт.

Про це мер міста Києва Віталій Кличко заявив в нічному чаті Радіо Свобода, відповідаючи на питання слухачів.

"Після карантину ми будемо запускати транспорт. Але на сьогодні ми не можемо відмовитися взагалі від маршруток, тому що вони перевозять достатньо велику кількість пасажирів. Ми робимо все для того, щоб «витиснути» маршрутки. Тому закуповуємо зараз 200 нових автобусів. Вони вже проплачені. І найближчим часом я буду готовий їх презентувати. Нами закуплені за останній час близько 70 нових, сучасних трамваїв, понад 100 тролейбусів. Тобто новим, сучасним транспортом з кондиціюванням, з низькою підлогою і з ціною меншою, ніж у маршрутках, ми зробимо все для того, щоб ці маршрутки витіснити з міста Києва. І це наше завдання", - зазначив мер.

Кличко уточнив, що просто заборонити – це легкий шлях, адже маршрутки також виконують свою функцію.

"Наша стратегія – це громадський транспорт, сучасний, комфортний транспорт, який зможе витіснити та замінити ті маршрутки, які на сьогодні вже морально застаріли", - підкреслив він.

Фото: kievvlast.com.ua