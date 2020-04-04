У комунальній аптечній мережі Києва є в наявності близько 70 тисяч масок

У мережі комунальних аптек "Фармація" наразі є в наявності близько 70 тисяч медичних масок, а також в достатній кількості дезинфікуючі засоби та рукавички.

Про це повідомив перший заступник голови Київської міської обласної адміністрації Микола Поворозник у Facebook.

"Наразі в аптеках КП «Фармація» у вільному доступі можна купити як одноразову, так і марлеву маску багаторазового використання. Загалом, наразі в аптечній мережі у наявності близько 70 тисяч масок, запаси яких постійно оновлюються", - написав Поворозник.

Він додав, що також у достатній кількості є дезінфікуючі засоби та рукавички.

Як повідомляв Укрінформ, з 12 березня в Україні запровадили карантин у навчальних закладах та низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Згодом карантин продовжили до 24 квітня.

З 6 квітня в Україні буде посилено обмежувальні заходи: не можна буде перебувати в громадських місцях без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, в тому числі виготовлених самостійно.

Також заборонене переміщення групою більш як дві особи, крім випадків службової необхідності та супроводження осіб, які не досягли 14 років, батьками, усиновлювачами, опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, іншими особами відповідно до закону, або повнолітніми родичами дитини. Дітям не можна перебувати у громадських місцях.

Також під забороною відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності, спортивних та дитячих майданчиків, а також проведення всіх масових заходів.

Не можна буде перебувати на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи.

Станом на 10:00 4 квітня в Україні зафіксовано 1096 випадків COVID-19, з них 28 летальних, 23 пацієнти одужали.