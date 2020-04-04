Декомунізація у Києві: з 1991 року вже перейменували 14 станцій метро

У Києві з 1991 року було перейменовано 14 станцій метро.

Про це повідомляє Київський метрополітен в Facebook.

"Всього у столиці з 1991 року було перейменовано, у зв'язку з декомунізацією, 14 станцій. У 2018 році станція "Петрівка" отримала назву "Почайна". Процедура тривала близько двох років. Також виконання ухваленого рішення обійшлося у більше ніж 400 тисяч гривень. У лютому цього року благодійний фонд "Меморіал Голокосту "Бабин Яр" ініціював перейменування станції "Дорогожичі" на "Бабин Яр"", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станція "Дорогожичі" 40-ва у київській підземці. Вона була відкрита у 2000 році та отримала назву історичної місцевості, де вона розташована.

Також у Київському метрополітені повідомили, що перейменування станцій підземки відбувається виключно за встановленою у столиці процедурою.Будь-яка пропозиція виноситься на розгляд Комісії з питань найменувань, проходить громадські слухання і ставиться на голосування у Київській міській раді. Підприємство надає за запитом профільного Департаменту орієнтовний розрахунок вартості необхідних робіт.