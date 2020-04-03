Земельні ділянки, дороги і штрафи: у Києві оновили онлайн-сервіс "Майно"

Для користувачів стала доступною оновлена платформа інформаційно-аналітичної системи "Майно".

Про це поінформували в Департаменті інформаційно-комунікаційних технологій.

"Функціонал платформи став ширшим. Наприклад, у розділі "Пам’ятки культурної спадщини" користувач, що мешкає в будинку, який є пам’яткою, може отримати актуальну інформацію щодо його стану, наявних документів, дозволів на виконання робіт або останніх інспекційних перевірок пам’яток культурної спадщини. Не треба запитувати відповідну інформацію в профільному департаменті та чекати на відповідь. І те саме з іншими розділами: статистика про ДТП, коли востаннє ремонтувалася дорога біля будинку, наповненість школи і ще десятки шарів інформації. Це все доступне користувачам", – повідомив директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Юрій Назаров.

Зокрема, на платформі зберігаються відкриті інформаційні ресурси про об’єкти міської інфраструктури. Усього 11 розділів: Пам’ятки культурної спадщини, транспорт, бюджетні витрати, пайова участь, Інвестиційні об’єкти, освітня мапа, адресний реєстр, штрафи, земельні ділянки, ДТП, комплексна система відеоспостереження, містобудівна документація/Генплан.

Оновлена версія більш зручна для користувачів. Відтепер можна визначити своє місцезнаходження та просто зі смартфону переглянути різні шари карт "Майна".

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Серед іншого, відтепер користувачі можуть зі смартфонів оглянути паркувальний простір столиці. А водії, чиї авто були евакуйовані, можуть переглянути всю необхідну інформацію в розділі "Паркування". Також на платформі з’явилася інтерактивна мапа зелених зон Києва, де можна подивитись, які є парки, сквери, лісопаркові зони та чим вони облаштовані. Також оновлено інтерактивну мапу закладів освіти, на якій можна побачити зони їх обслуговування.

"Оновлений сервіс особливо актуальний в умовах обмеження пересувань. Кожен киянин має онлайн доступ до інформації про об’єкти міської території. Крім того, оцифровані актуальні дані роблять діяльність міської влади більш прозорою і підвищують ефективність прийняття управлінських рішень для розвитку міста", – прокоментував Назаров.

Ознайомитись із розділами ІАС "Майно" можна за посиланням.