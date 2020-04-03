Земельні ділянки, дороги і штрафи: у Києві оновили онлайн-сервіс "Майно"
Про це поінформували в Департаменті інформаційно-комунікаційних технологій.
"Функціонал платформи став ширшим. Наприклад, у розділі "Пам’ятки культурної спадщини" користувач, що мешкає в будинку, який є пам’яткою, може отримати актуальну інформацію щодо його стану, наявних документів, дозволів на виконання робіт або останніх інспекційних перевірок пам’яток культурної спадщини. Не треба запитувати відповідну інформацію в профільному департаменті та чекати на відповідь. І те саме з іншими розділами: статистика про ДТП, коли востаннє ремонтувалася дорога біля будинку, наповненість школи і ще десятки шарів інформації. Це все доступне користувачам", – повідомив директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Юрій Назаров.
Зокрема, на платформі зберігаються відкриті інформаційні ресурси про об’єкти міської інфраструктури. Усього 11 розділів: Пам’ятки культурної спадщини, транспорт, бюджетні витрати, пайова участь, Інвестиційні об’єкти, освітня мапа, адресний реєстр, штрафи, земельні ділянки, ДТП, комплексна система відеоспостереження, містобудівна документація/Генплан.
Оновлена версія більш зручна для користувачів. Відтепер можна визначити своє місцезнаходження та просто зі смартфону переглянути різні шари карт "Майна".
Серед іншого, відтепер користувачі можуть зі смартфонів оглянути паркувальний простір столиці. А водії, чиї авто були евакуйовані, можуть переглянути всю необхідну інформацію в розділі "Паркування". Також на платформі з’явилася інтерактивна мапа зелених зон Києва, де можна подивитись, які є парки, сквери, лісопаркові зони та чим вони облаштовані. Також оновлено інтерактивну мапу закладів освіти, на якій можна побачити зони їх обслуговування.
"Оновлений сервіс особливо актуальний в умовах обмеження пересувань. Кожен киянин має онлайн доступ до інформації про об’єкти міської території. Крім того, оцифровані актуальні дані роблять діяльність міської влади більш прозорою і підвищують ефективність прийняття управлінських рішень для розвитку міста", – прокоментував Назаров.
Ознайомитись із розділами ІАС "Майно" можна за посиланням.