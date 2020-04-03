На Хрещатику цими вихідними обмежать рух транспорту

Найближчими вихідними, 4-5 квітня, з 08:00 до 17:00 на столичному Хрещатику частково обмежать рух транспорту.

Як інформує у Facebook Київавтодор, це пов’язано з поточним ремонтом вулиці.

"На вул. Хрещатик частково обмежать рух. З 8:00 до 17:00 4 і 5 квітня", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що покриття оновлюватимуть великими картами (значними ділянками). Дорожники працюватимуть по всій довжині вулиці.

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Роботи виконуватимуть на вихідних, щоб менше впливати на трафік.

У зв'язку з обмеженням руху Київавтодор перепрошує за незручності.