На Хрещатику цими вихідними обмежать рух транспорту
Карта
Укрінформ
Найближчими вихідними, 4-5 квітня, з 08:00 до 17:00 на столичному Хрещатику частково обмежать рух транспорту.
Як інформує у Facebook Київавтодор, це пов’язано з поточним ремонтом вулиці.
"На вул. Хрещатик частково обмежать рух. З 8:00 до 17:00 4 і 5 квітня", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що покриття оновлюватимуть великими картами (значними ділянками). Дорожники працюватимуть по всій довжині вулиці.
Роботи виконуватимуть на вихідних, щоб менше впливати на трафік.
У зв'язку з обмеженням руху Київавтодор перепрошує за незручності.