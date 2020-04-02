У лікарні №17 з 24 апаратів ШВЛ лише два можуть допомогти при коронавірусі - радник Кличка

Незалежний аудит у Київській міській клінічній лікарні №17 показав, що в лікарні з 24 апаратів штучної вентиляції легенів для палат інтенсивної терапії пацієнтів з COVID-19 є робочими лише два.

Про це у себе на сторінці у Facebook написав радник мера Києва Максим Бахматов.

"Перед тим, як робити гучні заяви про кількість апаратів ШВЛ має той чи інший медзаклад, треба розуміти, чи він працює. Чи він просто там є. Окремо слід переконатись чи він буде працювати під час наприклад випадкового вимкнення світла. Чи взагалі впевнитись, що в палаті, де він мусить стояти, працюють розетки", - сказав Бахматов.

За його словами, Київський волонтерський штаб провів експертний незалежний аудит у Київській міській клінічній лікарні №17 (КМКЛ №17) стан готовності до прийому пацієнтів з COVID-19.

"Загальна кількість апаратів ШВЛ 24! Не робочих 8. Робочих 16, з них 10 не відповідають вимогам та не мають режимів для лікування пацієнтів з гострим респіраторним дистрес синдромом, яким може ускладнюватись COVID-19. Залишається 6, 4 з них працюють на ургент і не можуть бути залучені для лікування COVID-19. Бо інші екстрені випадки, на жаль, не пішли на карантин. І ось ми вже бачимо, як 24 апарати ШВЛ перетворились на 2", - зазначив він.

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Бахматов зауважив, що апарат ШВЛ, який пропонується закупити, коштує 500 тис. Їх необхідно 10 штук, а це вже 5 млн.

"Та сама історія з СРАР апаратами(3 млн грн) моніторами (750 тис. грн), аспіраторами (64 тис. грн), пульсоксиметрами (40 тис. грн), насосами шприцевими (270 тис. грн) та волюметричними (482 тис.) - без цього всього обладнання надати якісну допомогу неможливо", - наголосив він.

За його словами, також існує проблема неробочої вентиляції.

"Відсутнє альтернативне джерело електропостачання, тобто якщо світло відключать, вся апаратура відключиться (455 тис. грн). Потребує технічного обслуговування аналізатор крові", - додав він.

Водночас радник мера відзначив, що в цій лікарні вже прокладають кисневу магістраль за кошти Фонду ІТ компанії Innovecs.

"Моє суб'єктивне враження, що ця лікарня не виняток. Потрібно робити аудити. Потрібно розбирати на гвинтики", - зазначив Бахматов.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві вже зареєстровано 161 випадок захворювання на коронавірус, помер 70-річний чоловік.