Водії столичного транспорту щодня проходять медогляд - Кличко

Столичні водії, які виходять на маршрути, щодня проходять медичний огляд.

Про це під час брифінгу сказав мер Києва Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Всі 700 водіїв, які сьогодні виходять на маршрути громадського транспорту в нашому місті щодня проходять медичний огляд. Якщо в когось будуть виявлені ознаки захворювання, працівника одразу відсторонять від роботи та направлять до медиків", - сказав Кличко.

Як повідомлялось, в Україні зафіксовано 804 випадки COVID-19.