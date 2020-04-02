Київ може збільшити кількість ліжок для госпіталізації хворих на коронавірус до 7 тисяч

Влада Києва розглядає різні можливості для збільшення кількості місць для госпіталізації хворих з коронавірусом, якщо виникне така потреба.

Про це в ефірі телеканалу "Україна-24" заявив міський голова Києва Віталій Кличко, повідомляє пресслужба Київміськдержадміністрації.

"У місті на сьогодні є майже 500 ліжок для госпіталізації хворих на коронавірус. У разі потреби ми можемо збільшити потужності до 7 тисяч місць. Ми навіть розглядаємо можливість облаштувати великі приміщення під госпіталь. Вивчаємо досвід і Австрії. У Відні, наприклад, розгорнули тимчасовий шпиталь у торгівельному центрі", – сказав Кличко.

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За його словами, київська влада розглядає різні сценарії розитку ситуації та робить усе, аби не допустити у столиці стрімкого поширення вірусу.

"Дехто зараз думає, що його хвороба не зачепить. Багато хто говорить, що пандемія – це нібито велика афера. Навіть президент США Трамп ще кілька тижнів тому не вірив у такий розвиток подій. А зараз подивіться, що коїться, наприклад, у Нью-Йорку", - наголосив Кличко.

Він зазначив, що поки ситуацію в місті вдається втримати. Але, якщо мешканці столиці і України в цілому будуть нехтувати дотриманням обмежувальних заходів, ситуація може різко погіршитися.

Як повідомляолся, станом на 22:00 1 квітня в Україні лабораторно підтверджено 794 випадки COVID-19, 20 хворих померли, 13 одужали.

У світі станом на ранок 2 квітня зафіксовано 936 436 випадків COVID-19, з них 47 251 летальний, 194 585 людей одужали.